Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şifresinin kırılması için İspanya'ya gönderilen cep telefonuna erişim sağlanamadı. 195 kişinin DNA'sında eşleşme bulunamayan soruşturmada baba Nizamettin Kabaiş, savcılıkla görüşerek uzman ekip kurulması ve kapsamlı DNA taraması yapılması çağrısında bulundu. Babanın o yürek yakan açıklamalarını haberimizde izleyebilirsiniz.

Rojin Kabaiş Kimdir? O Kara Günler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç kızın cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Kabaiş'in vücudunda 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

İspanya'ya Gönderilen Telefon Açılamadı

Soruşturmanın kilit unsurlarından biri olan Rojin Kabaiş'e ait cep telefonu, şifresinin kırılması için yaklaşık 3 ay önce İspanya'ya gönderildi. Ancak Van Barosu'nun duyurduğu son rapora göre cihaza tam erişim sağlanamadı, yalnızca kısmi inceleme yapılabildi.

Baba Nizamettin Kabaiş konuya ilişkin şunları söyledi: "3 ay önce İspanya'ya gönderilmişti ama maalesef şifresi çözülmedi. Telefonu geri gelmiş. Telefon açılsa bizim için bir umuttur."

195 Kişinin DNA'sında Eşleşme Yok

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 195 kişinin DNA profili incelendi. Başlangıçta cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen 134 kişiyle başlayan tarama, daha sonra 195 kişiye çıkarıldı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındı. Ancak hiçbir eşleşme sağlanamadı.

Baba Kabaiş durumu şöyle anlattı: "Bize önce bulaş ihtimali dediler. Cenazeye temas eden kişilerin hepsine baktılar, eşleşmedi. Akrabalarımızın ve orada bulunan çocuklarımın DNA'larına bakıldı, hiçbirisiyle eşleşmedi. Şimdiye kadar 195 kişinin DNA'sına bakmışlar."

Baba: Tüm Köy ve Üniversitedeki Erkeklerin DNA'sı Alınsın

Nizamettin Kabaiş, soruşturmanın genişletilmesi için somut talepler sıraladı: "Mollakasım ve Bardakçı köyleri ile üniversitedeki tüm erkeklerin DNA'sına bakılması lazım. Bu çok önemli. Bu şekilde araştırılmazsa bir yere varamayız."

Kabaiş ayrıca şu çarpıcı uyarıyı da yaptı: "Aradan 2 yıl geçti, belki o katiller yurt dışına gitti."

Uzman Ekip Talebi

Baba Kabaiş, soruşturmanın daha etkin yürütülmesi için uzman ekip görevlendirilmesini istedi: "Benim kızım da üniversite öğrencisiydi, okuyacaktı, öğretmen olacaktı. Bu ülkeye bu devlete faydası olacaktı. Ama maalesef ölüm sebebini araştırmıyorlar. Sürekli aynı soruyu soruyorum; 'Rojin'e ne oldu, Rojin'in başına ne geldi?'"

Van Barosu: Gerçek Ortaya Çıkarılmalı

Van Barosu da konuya ilişkin açıklama yaparak dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesinin önem taşıdığını vurguladı. Baro, sürecin takipçisi olacağını da kamuoyuyla paylaştı.