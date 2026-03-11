Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'a yönelik önemli açıklamalar yaptı. Kurum, 100 bin sosyal konutun kura çekiminin bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Bunun yanı sıra İstanbul'a özel kiralık sosyal konut projesinin de hayata geçirileceğini müjdeledi. Bakan Kurum'un tüm açıklamalarını haberimizde izleyebilirsiniz.

500 Bin Sosyal Konut Projesi 81 İle Yayıldı

Bakan Kurum, projeye ilişkin şu açıklamaları yaptı: "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü."

Sıra İstanbul'da

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen kura törenlerinin ardından sıra İstanbul'a geldi. Bakan Kurum, bu sevinci şimdi İstanbul'un da yaşayacağını vurguladı: "İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor."

Bayramdan Sonra 100 Bin Konutun Kurası Çekilecek

Bakan Kurum, İstanbul için net tarihi açıkladı: "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kura töreniyle 100 bin İstanbul ailesinin konut hayali gerçeğe dönüşecek.

İstanbul'a Özel Kiralık Sosyal Konut Projesi

Bakan Kurum'un müjdesi yalnızca kura çekimiyle sınırlı kalmadı. Konut ve kira fiyatlarındaki yüksekliğe çözüm sunacak İstanbul'a özel kiralık sosyal konut projesi de duyuruldu. Kurum, "İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" dedi.

Bu proje, İstanbul'daki kira yükünden bunalan vatandaşlar için önemli bir nefes alanı oluşturacak.