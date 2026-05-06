Rekabet Kurumu Başkanı A Haber’de: "Dijital sömürüye ve tekelleşmeye geçit yok!"
Başkan Birol Küle, küresel dijital platformların Türkiye'deki reklam pazarını domine ederek elde ettikleri gelirleri yurt dışına transfer etmelerinin ekonomik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. "Yeni sermaye neden yurt dışına kayıyor?" sorusuna yanıt veren Küle, veri mülkiyeti ve haksız rekabet koşullarının altını çizdi. Özellikle Türkiye'nin dünyadaki en büyük gücü olan dizi ve sinema sektöründe bazı platformların üretimden dağıtıma kadar tüm aşamaları ele geçirme (dikey bütünleşme) çabalarına karşı "Tekelleşmeye geçit yok" mesajı veren Küle, Rekabet Yasası’nda yapılacak güncellemelerle bu haksızlığın önüne geçileceğini ifade etti.