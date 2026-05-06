CANLI YAYIN
Geri
Rekabet Kurumu Başkanı A Haber’de: "Dijital sömürüye ve tekelleşmeye geçit yok!"

Rekabet Kurumu Başkanı A Haber’de: "Dijital sömürüye ve tekelleşmeye geçit yok!"

Başkan Birol Küle, küresel dijital platformların Türkiye'deki reklam pazarını domine ederek elde ettikleri gelirleri yurt dışına transfer etmelerinin ekonomik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. "Yeni sermaye neden yurt dışına kayıyor?" sorusuna yanıt veren Küle, veri mülkiyeti ve haksız rekabet koşullarının altını çizdi. Özellikle Türkiye'nin dünyadaki en büyük gücü olan dizi ve sinema sektöründe bazı platformların üretimden dağıtıma kadar tüm aşamaları ele geçirme (dikey bütünleşme) çabalarına karşı "Tekelleşmeye geçit yok" mesajı veren Küle, Rekabet Yasası’nda yapılacak güncellemelerle bu haksızlığın önüne geçileceğini ifade etti.

Bunlar da Var

Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle