Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Kübra Yapıcı’nın katilleri kıskıvrak yakalandı!
Günlerdir haber alınamayan Kübra Yapıcı dosyasında, teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan İlyas Umut Dalğar’ın itirafları olayın dehşet boyutunu gözler önüne serdi. Dalğar, Kübra Yapıcı'nın diğer zanlı Ata Berk Sezen’e olan borcu nedeniyle ıssız bir alana götürüldüğünü iddia etti. İnfazın ardından katil zanlılarının iz kaybettirmek için başvurduğu yöntemler ise kan dondurdu: Cesedin önce toprağa verildiği, ancak yakalanma korkusuyla tekrar çıkarılıp yakıldığı öğrenildi. Kalıntıların bir kısmının baraj sularına atılarak yok edilmeye çalışılması "tasarlayarak canavarca hisle öldürme" şüphesini güçlendirdi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla ele geçirilen Ata Berk Sezen’in sorgusu sürerken, adli makamlar olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmış durumda.