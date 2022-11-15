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PYD/YPG’de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 5 kişiye yönelik şafak vakti operasyonu

PYD/YPG’de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 5 kişiye yönelik şafak vakti operasyonu
15.11.2022 08:48 - Son Güncelleme: 15.11.2022 08:54

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Adana’da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG’de faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyette bulunan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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