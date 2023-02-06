Prof. Dr. Naci Görür iktidar deprem konusunda büyük işler yaptı dedi, Fox'un sunucusu Selçuk Tepeli'nin yüzü düştü

Türkiye'de yüzyılın felaketi olarak adlandırılan, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası FOX TV’ye katılarak açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iktidarın deprem konusunda büyük işler yaptığını söylemesi üzerine "Bu hükümet, doğruya doğru demek lazım; ilk kez stratejileri daha çağdaş hale getirdi." İfadelerini kullandı. Sunucu Selçuk Tepeli’nin yüzü düştü. Duyduklarından rahatsız olan Tepeli sık sık "Ama uygulama kötü" diyerek araya girmeye çalışına Görür "Hayır yaptı" diyerek itiraz etti.