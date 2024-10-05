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Platonik aşk dehşetinde katil tutuklandı
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Platonik aşk dehşetinde katil tutuklandı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 19:56 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 20:17

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan korkunç silahlı saldırıda, platonik bir aşk cinayete dönüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis olmak üzere 4 kişinin yaralandığı olayda saldırgan Eren Uzuner, kısa süre sonra yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik bir aşk cinayete dönüştü. Çay ocağında oturan F.Ö.'yü hedef alan saldırgan E.U., önce Barkın Perçin'i öldürdü, ardından F.Ö. ve iş arkadaşlarına saldırdı. Kaçmaya çalışırken bir polisi de yaralayan E.U., kısa sürede yakalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, biri polis 4 kişi yaralandı. Olay, dün saat 12.30 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından F.Ö.'ye yönelerek ateş etmeye devam etti. Saldırgan Eren Uzuner, olayın ardından çalıştığı iş yeri olan Evkur mağazasına giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.
Eren Uzuner, olaydan sonra iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalıştı. Çevre yoluna doğru ilerleyen Eren Uzuner, burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde yapılan uyarıya uydu. Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silahlı saldırının ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Platonik aşk cinayeti

İddiaya göre, saldırgan Eren Uzuner'in, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı ortaya öne sürülüyor. Eren Uzuner'in Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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