Haberler Güncel Videoları PKK'nın Güngören'deki bombalı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları anıt önünde toplandı: "Devlet vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz"

PKK'nın Güngören'deki bombalı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları anıt önünde toplandı: "Devlet vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz"

PKK'nın Güngören'deki bombalı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları anıt önünde toplandı: "Devlet vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz"
30.07.2022 16:41

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:53
Başkan Erdoğan ve vatandaş...
Güncel 04:57
CENTCOM'da yas
Güncel 00:39
Teröre bir darbe daha! 5...
Güncel 00:47
Elif Güneş'in son görüntüleri...
Güncel 00:32
''Bürokratlar AK Parti'nin...
Güncel 01:11
İstanbul merkezli 3 ilde PKK...
Güncel 01:00
ABD askerleri Irak işgali...
Güncel 02:47
Bakan Akar'dan tahıl koridoru...
Güncel 00:31
Ümit Özdağ iyice faşiste...
Güncel 00:55
HDP'li İlk Başkanı ile 4...
Güncel 03:22
SOLOTÜRK’ten nefes kesen...
Güncel 00:59
Ekrem İmamoğlu'nun...

Son dakika haberi! MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdi. Tebiş'in Suriye'de öldürülmesinin ardından, ölenlerin yakınları olay yerindeki anıt önünde toplandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile yakınları patlamanın yaşandığı yerde yapılan anıtın önünde toplanarak açıklama yaptı. Grup Türk bayrakları açtı. Kuşlarına yem almak için dışarı çıktığı sırada bombalı saldırıda hayatını kaybederken Hayrettin Güler'in eşi Bengü Güler, "14 yıl geçti her yıl alma programlarımızı yapıyoruz. 3 gün önce de burada anma törenimiz törenimiz vardı, 3 gün sonra da bu sabah uyandığımızda güzel bir haberle uyandık." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA