PKK'nın Güngören'deki bombalı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları anıt önünde toplandı: "Devlet vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz"

Son dakika haberi! MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdi. Tebiş'in Suriye'de öldürülmesinin ardından, ölenlerin yakınları olay yerindeki anıt önünde toplandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile yakınları patlamanın yaşandığı yerde yapılan anıtın önünde toplanarak açıklama yaptı. Grup Türk bayrakları açtı. Kuşlarına yem almak için dışarı çıktığı sırada bombalı saldırıda hayatını kaybederken Hayrettin Güler'in eşi Bengü Güler, "14 yıl geçti her yıl alma programlarımızı yapıyoruz. 3 gün önce de burada anma törenimiz törenimiz vardı, 3 gün sonra da bu sabah uyandığımızda güzel bir haberle uyandık." dedi.