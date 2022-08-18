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PKK’lı İBB çalışanı Serbun Yurtsever Yunanistan’a sığınmak için yalvardı!

PKK’lı İBB çalışanı Serbun Yurtsever Yunanistan’a sığınmak için yalvardı!
18.08.2022 17:57

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), içerisinde bulunan PKK/KCK iltisaklı kişiler geçtiğimiz yılın son günlerinde ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu görüntülerde Yunanistan devletine yalvaran isimlerden birisinin de İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever olduğu tespit edildi. Serbun Yurtsever'in, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt adına eylem yapma arayışında olabileceği, PKK/KCK terör örgütü kırsal yapılanmasında yer almaktayken 2014 yılında teslim olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yurtsever'in, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunuyor.

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