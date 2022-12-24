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Paris'in göbeğinde PKK sloganları! Terör örgütü yanlısı saldırganlar ortalığı yakıp yıktı

Paris'in göbeğinde PKK sloganları! Terör örgütü yanlısı saldırganlar ortalığı yakıp yıktı
24.12.2022 20:07 - Son Güncelleme: 24.12.2022 20:09

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Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırı sonrası polisle çatıştı. Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. PKK yanlıları ellerinde terörist elebaşı Abdullah Öcalan posterleri taşıdı. Dün gerçekleşen saldırı sonrası ölenlerin terör örgütü PKK üyesi oldukları ortaya çıkmıştı. Ortalık savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi.

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