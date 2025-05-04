Özgür Özel’e yapılan saldırıda çarpıcı detaylar ilk kez A Haber’de! Saldırganın kan donduran geçmişi ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında AKM çıkışında uğradığı tokatlı saldırıya ilişkin çarpıcı görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Canan Barlas’ın sunduğu “Gündem” programında paylaşılan görüntülerle birlikte saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun sabıka kaydı da gün yüzüne çıktı. 2004 yılında iki çocuğunu öldüren ve 2020’de şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan Tengioğlu’nun, tören alanında bir süre beklediği ve uygun anı kollayarak Özel’e yaklaştığı belirtildi. AKM binasına hiç girmediği ve X-Ray cihazlarından geçmediği de vurgulanan saldırganla ilgili soruşturma sürüyor.