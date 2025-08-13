PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel'e ''Hakaret'' soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı
