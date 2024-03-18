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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 16:19 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 16:19

Özgür Özel'e Antalya'da şok! "Tayyip Erdoğan'a oy var mı" sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı gaflar ve mitinglerde yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenle buluşan Özgür Özel, vatandaşa "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yöneltmiş, aldığı "var" cevabıyla hayatının şokunu yaşamıştı. Bu kez de Antalya Gazipaşa'da aynı durum yaşandı. "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yönelten Özel, aldığı "Var" yanıtına sinirlenip "Yok işte yok" diye karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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