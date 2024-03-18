Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı gaflar ve mitinglerde yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenle buluşan Özgür Özel, vatandaşa "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yöneltmiş, aldığı "var" cevabıyla hayatının şokunu yaşamıştı. Bu kez de Antalya Gazipaşa'da aynı durum yaşandı. "Erdoğan'a oy var mı" sorusunu yönelten Özel, aldığı "Var" yanıtına sinirlenip "Yok işte yok" diye karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.