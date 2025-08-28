PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu mitinginde yine yargıya parmak salladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i küstah sözlerle tehdit eden Özel, "Senin alnını karışlayacağım" dedi. Daha önce Gürlek'e "Seyyar Giyotin" diyerek hakaret ettiği için 480 bin TL tazminata mahkum edilen Özel'e tepkiler gecikmedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir" dedi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

