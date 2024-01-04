Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi!

CHP'de kurultay sonrası sular durulmuyor. 'Büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime giden CHP, iç krizlerle mücadele ediyor. Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in üzerini çizen Özgür Özel "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir’de anket var" dedi. Fakat İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını henüz netleştiremediği gibi bazı kentlerde de isimler henüz netlik kazanamadı. Bu durumun arka planında ise Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan güç çekişmesi var! Bu durumu kanıtlar nitelikte bir gelişme yaşandı. CHP bugün açıklanması planlanan belediye başkan adaylarının açıklamasını erteledi. Bahane olarak ise yargıtay’ın Can Atalay kararını gösterdi. İşte detaylar...