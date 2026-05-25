Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 10:32

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde son günlerde hakim olan elverişsiz ve yağışlı hava dalgası, gökyüzünde nadir rastlanan büyüleyici doğa olaylarının yaşanmasına yol açıyor. İlçe genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağmur ve dolu yağışının hemen ardından, fırtınaların ön kenarında beliren devasa "raf bulutları" (shelf cloud) gökyüzünü kapladı.

Vatandaşlar O Sıra Dışı Anları Kaydetti

Keklik Mahallesi'nde ikamet eden Murat Şen isimli vatandaş, evinin önünden gökyüzündeki bu devasa ve düzenli bulut kütlesini fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görenleri kendisine hayran bırakan ve yaklaşık üç dakika süren bu görsel şölen, fırtınanın gelişiyle birlikte gözden kayboldu. Aynı dakikalarda ilçenin bir diğer noktası olan Yeşilova Mahallesi'nde de benzer bir hareketlilik yaşandı. Kıraç arazide hayvanlarını otlatmakta olan bir çoban, üst üste katmanlar halinde ilerleyen dev bulut kütlesini cep telefonuyla saniye saniye görüntüleyerek dijital kayıtlara geçirdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtına hatlarının önünde oluşan bu tür bulut yapılarının ani hava değişimlerinin habercisi olduğunu belirtirken, o anlar sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.