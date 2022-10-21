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Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye 'Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası' tepkisi

Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye 'Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası' tepkisi
21.10.2022 18:16 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:16

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CHP'nin işinin gücünün reklam olduğunu kanıtlayan bir hadise daha yaşandı. 2018 yılında yapımına başlanan ve 23 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası’nın 3 aydır çalıştırılmamasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi. Fabrika önünde basın açıklaması yapan Kabaktepe, "AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti" dedi. Nuri Kabaktepe bölgeden ayrıldığı sırada alana gelen CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama olayı provoke etmeye çalıştı. İşte detaylar...

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