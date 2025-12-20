PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 10:18
Abone Ol
Yazı Boyutu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüpheliden 46'sının tutuklandığını bildirdi.
Bunlar da Var
01:11
Konya Ereğli’de feci kaza: Tanker otomobil ve TIR çarpıştı! Öğretmen Şeyda Gülsoy yaralandı
19.12.2025
Cuma
00:24
İzmit'e İHA düştü: Ekipler bölgede | VİDEO
19.12.2025
Cuma
01:43
Güllü'nün kızından yeni görüntü: O evden böyle ayrıldı!
19.12.2025
Cuma
01:12
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı!
19.12.2025
Cuma
CANLI YAYIN