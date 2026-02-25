Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı | VİDEO

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBalıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı | VİDEOBalıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı | VİDEOGiriş Tarihi: 25 Şubat 2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 09:07 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit oldu.Bunlar da Var 05:43Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu 25.02.2026Çarşamba 00:34İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu 24.02.2026Salı 36:22Nihat Hatipoğlu ile İftar 6. bölüm | Manevi iklim ve merak edilen sorular 24.02.2026Salı 00:48İmamoğlu ve 12 sanıklı CHP kurultay davasında kritik karar: Birleştirme talebi reddedildi 24.02.2026SalıCANLI YAYIN