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Ordu’da minik futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı
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Ordu'da minik futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 15:44

Edinilen bilgiye göre, antrenmanları sonrasında servise binip evlerine dağılmak üzere yola çıkan sporcuları taşıyan İsmail Kıraç idaresindeki 52 AFG 791 minibüs ile Sueda Çayır idaresindeki 52 ES 444 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs kaldırımdan aşağıya uçtu. Kazanın etkisiyle minibüs sürücüsü ve yaşları 8-12 olan sporculardan Y.Ç., E.M., K.E., K.P., Y.Ç. ve Ö.Y. yaralandı. Olay yerine yerine gelen sağlık ekipleri ile yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldılar.

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