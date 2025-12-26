Karaman'da konuşma bahanesiyle eve çağırılan boşanma aşamasındaki Fatma Çetinkaya (22), eşi tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından Mithat Çetinkaya (24), tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay Valide Sultan Mahallesi'nde Yaşandı

Olay, dün akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi 202 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen ve ailesinin evine yerleşen Fatma Çetinkaya'yı, eşi Mithat Çetinkaya telefonla aradı.

"Avukatla Görüşeceğiz" Diyerek Eve Çağırdı

Mithat Çetinkaya, anlaşmalı olarak açılan boşanma davası kapsamında avukatla görüşmeleri gerektiğini, bu nedenle öncesinde konuşmak istediğini söyleyerek eşini evine çağırdı. 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya da konuşmak için eşinin evine gitti.

Ailesi Haber Alamayınca Polise Başvurdu

Bir süre sonra Fatma Çetinkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi.

Evde İki Cansız Beden Bulundu

Eve giren ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Mithat Çetinkaya'nın, eşi Fatma Çetinkaya'yı boğduktan sonra tavana bağladığı iple intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler Morgda, İnceleme Sürüyor

Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.