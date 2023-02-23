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Okul servisine beyzbol sopalı saldırı videosu izle! Küçükçekmece Sefaköy'de yol verme kavgasında korku dolu anlar kamerada

Okul servisine beyzbol sopalı saldırı videosu izle! Küçükçekmece Sefaköy'de yol verme kavgasında korku dolu anlar kamerada
23.02.2023 11:16

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İstanbul Küçükçekmece'de trafikte yaşanan tartışmada bir şahıs kendisine küfrettiğini iddia ettiği okul servisi şoförüne beyzbol sopası ile saldırdı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi.

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Küçükçekmece'de bir sürücü, trafikte tartışırken kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü okul servisi şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Sürücünün elindeki sopayla servis aracının camlarını kırması cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, salı günü akşam saatlerinde Sefaköy Mahallesi'nde yaşandı. Okul servisi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada sürücü, kendisine küfrettiğini iddia ettiği servis şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı.

Sürücü beyzbol sopasıyla servis aracının camını kırıp, kapıyı açarak şoförü darbetmeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, iki taraf da polis merkezine giderek ifade verdi. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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