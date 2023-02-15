Oğuzhan Uğur toplumun sinir uçlarıyla oynuyor! Provokasyona devam: AFAD'a gerek yok

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla depremzedeler arasında paniğe neden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur yeni bir skandala daha imza attı. Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok" sözleri tepkiyle karşılandı.

'YARSELİ BARAJI PATLADI' YALANI

Geçtiğimiz günlerde Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı.

Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız "Yarseli Barajı patladı" iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yanlış teyitli haberi hemen kaldırdık yayından, bununla ilgili arkadaşı da aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyit almış olsa dahi, teyidine güvenmiş olsa dahi, bunu birkaç kere teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış olabilir, burada bin kişiyiz arada ki bir tane yanlış haber çıkabilir. Gereğini yaptık, keşke olmasaydı." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İFADESİ ALINDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Oğuzhan Uğur'un işlemleri yaklaşık 3 saat sürdü. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Uğur, ''İfademizi verdik, çalışmalara devam ediyoruz'' dedi.

PROVOKASYONDAN VAZGEÇMİYOR

Uğur, rezil sözler ve soruşturmanın ardından durulmak bir yana, bir kez daha provokatif hareketlerine bir yenisini ekledi.

Uğur Babala Tv ofisinden, "Ha bu arada… Buradayız. Saniye durmadık, yardıma devam ediyoruz" ifadeleriyle bir video paylaştı.

Videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok" sözleri tepkiyle karşılandı.

Twitter'da paylaşılan tepkilerden bazıları şu şekilde:

Ofisinde arkadan gelen "AFAD'a GEREK YOK" sesi…! Hangi çukurdasınız siz ?

"Videoda AFAD'a gerek yok Benimle muhattap olabilirsiniz diyor birisi. Sorsanız AFAD ile organizeli hareket ediyoruz derler."

"AFAD'a gerek yok benimle muhattap olabilirsin mi? Özgüvene bak siz kimsiniz 3-5 sosyal medya fenomeni sıfır vasıf ofiste toplanmış devletten çok iş yaptığını sanıyor Sahada canını ortaya koyup enkaz altında can kurtarmaya çalışanlara Bölgeye yardım götürüp dağıtanlara hakaret"

"Oğuzhan Uğur' Babala ofisinde çektiğin videoda arkadaki ses: "AFADʼa gerek yok, benimle muhatap olabilirsin mi diyor? Pardon siz kimsiniz?"

"DEVLETİN YETİŞEMEDİĞİ NE VARDIR DA AHBAPÇILAR VE BABALACILAR AKBABA GİBİ KANAT ÇIRPMAKTADIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahada canla başla çalışan arama-kurtarma ekipleri ve yardım faaliyetlerine karşın AHBAP ve BaBaLa Tv'nin sosyal medyada ön plana çıkarılmasına sert bir tepki göstermişti.

Bahçeli, devleti bir kenara itip, "ahbap çavuş" ilişkileriyle yardım toplanmasının, bu kapsamda paralel bir hat kurulmasının devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemek olacağını, kendilerinin nazarında bunun itibar edilmemesi gereken bir yanlış olduğunu vurgulamıştı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir muhterislik kimin harcı, kimin haddidir?"