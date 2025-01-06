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Niğde’de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
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Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 11:03

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara Otoyolu Alın Gişeleri'nde meydana gelen kazada; E.D. idaresindeki Mercedes marka 01 PM 900 plakalı Lüks Adana firmasına ait yolcu otobüsü, gişelerde bekleyen Majek Jaroslaw idaresindeki WZ 844 HL plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de inceleme yaptı.

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