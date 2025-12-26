PODCAST
A haber sordu! CHP mezarlıktaki alkol görüntülerini böyle savundu! Görüntüler eski: “2020’ye ait”
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 12:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Kamer Genç’in mezarı başındaki görüntüleri tartışma yarattı. Tepkilerin ardından CHP, görüntülerin 2020 yılına ait olduğunu savundu.
