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MSB'den Çerçeve Yasa ve düşen F-16 açıklaması
MSB'den Çerçeve Yasa ve düşen F-16 açıklaması
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 12:18
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Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısında Çerçeve Yasa, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Yalova'da düşen F-16 uçağına ilişkin kritik detayları paylaştı.
MSB'den Çerçeve Yasa açıklaması: "Gerekli çalışmalara başlanmıştır"
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