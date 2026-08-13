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MSB'den Çerçeve Yasa ve düşen F-16 açıklaması

MSB'den Çerçeve Yasa ve düşen F-16 açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısında Çerçeve Yasa, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Yalova'da düşen F-16 uçağına ilişkin kritik detayları paylaştı.

MSBden Çerçeve Yasa açıklaması: Gerekli çalışmalara başlanmıştır
MSB'den Çerçeve Yasa açıklaması: "Gerekli çalışmalara başlanmıştır"
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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