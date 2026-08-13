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Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet cipe çarptı: Talha Birge hayatını kaybetti

Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet cipe çarptı: Talha Birge hayatını kaybetti

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Aksaray'ın İstiklal Mahallesi 11'inci Bulvar'daki kavşakta polisle karşılaşınca kırmızı ışıkta geçen motosikletin bir cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada, kasksız sürücü 16 yaşındaki Talha Birge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit (16) yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray merkez İstiklal Mahallesi 11. Bulvar'daki bir kavşakta meydana geldi. 16 yaşındaki Talha Birge, yanına arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit'i (16) alarak 51 ACY 156 plakalı motosikletle seyir halindeyken bölgede devriye gezen polis ekiplerini gördü. Ekipleri fark edince paniğe kapılan Birge, hızını artırarak kırmızı ışık ihlali yaptı.

CİPE ÇARPAN MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ

Hızla ilerleyen motosiklet, kavşakta Muhammed Ali Akça (21) yönetimindeki 68 AGR 409 plakalı cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, başlarında kask bulunmayan sürücü Talha Birge ve arkasındaki arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit yola savruldu.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Devriye görevindeki polislerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Talha Birge, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren Muhammed Mustafa Ciğit'in durumunun takibi ve kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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