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Çerkezköy'de pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Çerkezköy'de pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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Tekirdağ Çerkezköy'de 5. kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki M.H. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma soruşturma başlattı.

Olay, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 yaşındaki M.H., ailesinin ikamet ettiği apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.H.'yi ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaşındaki M.H., hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği binada ve çevresinde inceleme yaparken, düşme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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