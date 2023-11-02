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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023, 12:01 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 12:10

Ne çektin İstanbullu! Tramvay arızalandı, yolcular yürümek zorunda kaldı

CHP'li İBB'nin iş bilmezliğinin bedelini megakent ödüyor. Ulaşımda artarak çoğalan sorunlar İstanbulluyu canından bezdirmiş vaziyette. Sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza sebebiyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Okula giden öğrenciler ve mesaisine yetişmeye çalışanlar mağdur oldu. Sosyal medyada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ithafen "İstanbul, sakar Şakir'den sonra böyle büyük bir bela görmedi", "Size bir oy verdim 1111 kere pişman ettiniz" yorumları yapıldı. İmamoğlu ise şu sıralarda kurultay ve 'değişim' telaşına kapılıp İstanbul'u sorunlarını görmezden geliyor.

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