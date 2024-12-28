Narin Güran davasında düğüm çözülecek mi? Karar bu gece açıklanacak!

Diyarbakır’da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran için hukuk mücadelesi sürüyor. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada 3. güne girildi.Savunmaların yapıldığı duruşmada abi Enes Güran'ın avukatı ve hakim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İkilinin Kurtlar Vadisi konuşması dikkat çekti. Öte yandan avukat, ilk başlarda Salim'den şüphelendiklerini itiraf etti. Davada son savunmasını yapan anne Yüksel Güran ise katilin Nevzat olduğunu öne sürdü. Mahkeme başkanı kararın bu gece açıklanacağını bildirdi.