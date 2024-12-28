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Narin Güran davasında düğüm çözülecek mi? Karar bu gece açıklanacak!
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Narin Güran davasında düğüm çözülecek mi? Karar bu gece açıklanacak!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 18:03

Diyarbakır’da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran için hukuk mücadelesi sürüyor. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada 3. güne girildi.Savunmaların yapıldığı duruşmada abi Enes Güran'ın avukatı ve hakim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İkilinin Kurtlar Vadisi konuşması dikkat çekti. Öte yandan avukat, ilk başlarda Salim'den şüphelendiklerini itiraf etti. Davada son savunmasını yapan anne Yüksel Güran ise katilin Nevzat olduğunu öne sürdü. Mahkeme başkanı kararın bu gece açıklanacağını bildirdi.

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