Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? "Kızın bedenini yok ettiniz mi?" Salim Güran hakkında şoke eden iddia

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından sır perdesi aralanmaya başladı. Genç kızın cinayetini çözecek delil ise soruşturma dosyasına girdi. Küçük Narin'in ölümüyle ilgili baş şüpheliler arasında gösterilen amca Salim Güran'ın ses kaydını çıktığı iddia edildi. Amca Güran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı telefon görüşmede “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği öğrenildi. İşte detaylar...