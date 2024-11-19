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Narin Güran cinayetinde halı detayı! Enes Güran halıları sormuş
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Narin Güran cinayetinde halı detayı! Enes Güran halıları sormuş

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 01:49 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 01:52

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın ölümü Tükiye'yi derinden sarstı. Narin Güran'ı kim öldürdü? sorusu merak konusu oldu. A Haber ekranlarında söz konusu cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halılar A Haber ekranlarında verildi. Enes Güran cezaevinde Baran Güran ile görüşmesinde halıları sordu. Enes, "Ağabey Van'a giden halılar ne oldu" demesi üzerine Baran Güran'ın "Biz onları hallettik sen rahat ol" demesi gündeme geldi.

SIRADAKİ VİDEO
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri
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