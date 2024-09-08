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Narin Güran bulundu! Narin'i kim öldürdü? Cinsel istismar var mı?
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Narin Güran bulundu! Narin'i kim öldürdü? Cinsel istismar var mı?

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024, 12:42 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024, 12:42

Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni çuvala konulmuş şekilde Eğertutmaz deresinde bulundu. Narin’in kaybolduğu ilk gün mü öldürülüp oraya atıldığı yoksa daha sonra mı konulduğu büyük merak konusuyken Diyarbakır Valisi konuya açıklık getirdi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin’in öldürüldükten sonra çuvalla dere kenarına konulduğu üzerinin taşlar ve otlarla kamufle edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan “Cinsel istismar var mı yok mu? Bunlar yapılacak otopside ortaya çıkacak. Narin belki de görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilir. Burada çok fazla alternatif var. Bunların hepsi otopside belli olur” dedi.

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