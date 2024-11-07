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Narin cinayetinde ilk duruşma sona erdi! İşte detaylar…
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Narin cinayetinde ilk duruşma sona erdi! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 23:53

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tüm Türkiye'nin beklediği gün geldi. Narin'in ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere ağabeyi, amcası ile küçük kızın cansız bedenini derede saklayan Nevzat Bahtiyar ilk kez 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 11 saat süren ilk duruşmada aile üyeleri Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. 1 numaralı şüpheli Salim Güran, "Nevzat erkek gibi öldürdüğünü söyle" diyerek bağırdı. İşte Narin davasında sanıkların ifadeleri...

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