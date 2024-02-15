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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:08 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:08

Murat Kurum'dan İstanbul'a Tarihi ve Modern Dokunuş Vaadi: İstanbul'a Canlı ve Güvenli Bir Sahil Bandı

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, Eminönü-Sirkeci Sahil Bandı'nın yeniden düzenlenerek İstanbul'a yeni bir soluk getireceğini açıkladı. Proje, Eminönü sahil yolunu, bağlantılı sokakları ve meydanları kapsayacak şekilde geniş bir çehre değişikliğine giderek, günün her saati güvenli ve huzurlu bir gezinti yolu sunacak. Ayrıca, Sirkeci Tren Garı da kapsamlı bir çevre düzenlemesiyle İstanbul'un tarihine modern bir dokunuş ekleyecek ve her yaştan ziyaretçinin uğrak yeri olacak.

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