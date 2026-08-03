Munzur Vadisi'nde alevlerle mücadele: Yangın kontrol altına alındı
Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çıkan ve kara yolu ulaşımı bulunmadığı için ekiplerin yaya olarak tırmıklarla müdahale ettiği orman yangını, yürütülen zorlu çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Sarp ve engebeli arazi müdahaleyi güçleştirdi
1971 yılında milli park ilan edilen, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı sarp ve dağlık alanda yükselen alevleri kontrol altına almak için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Tırmık ve el aletleriyle müdahale ettiler
Araç girişinin mümkün olmadığı engebeli araziyi yürüyerek aşan ekipler, yangın bölgesine güçlükle ulaştı. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için rüzgar ve zorlu doğa koşullarına karşı zamanla yarışan ekipler, tırmık ve el aletleriyle yangına müdahale etti.
Yangın kontrol altına alındı
Ekiplerin dik kayalıklar ve sık ormanlık alanda yürüttüğü amansız çalışma ve yangının boyutu dron kameraları tarafından havadan da görüntülendi. Bölgede yoğun çaba harcayan ekiplerin müdahalesi sonucu Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.