Munzur Vadisi'nde alevlerle mücadele: Yangın kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 00:20

Sarp ve engebeli arazi müdahaleyi güçleştirdi

1971 yılında milli park ilan edilen, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı sarp ve dağlık alanda yükselen alevleri kontrol altına almak için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Tırmık ve el aletleriyle müdahale ettiler

Araç girişinin mümkün olmadığı engebeli araziyi yürüyerek aşan ekipler, yangın bölgesine güçlükle ulaştı. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için rüzgar ve zorlu doğa koşullarına karşı zamanla yarışan ekipler, tırmık ve el aletleriyle yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin dik kayalıklar ve sık ormanlık alanda yürüttüğü amansız çalışma ve yangının boyutu dron kameraları tarafından havadan da görüntülendi. Bölgede yoğun çaba harcayan ekiplerin müdahalesi sonucu Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.