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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor
30.11.2022 21:27 - Son Güncelleme: 30.11.2022 21:28

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Adaylık krizi 6'lı masayı dağılma noktasına getirdi. HDP'nin, İP Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerini çizmesiyle eli güçlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla adaylık için ismini kamuoyu gündeminde ısıtıyor. Ancak İYİ Parti cephesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakıyor. İP'li Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun ismine açıkça karşı çıkarak, "kazanacak aday" vurgusu yapınca, CHP'li Engin Altay da "kulağı çekilmeli" diyerek sert bir polemiği başlatmıştı. Polemiğe Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı. İnce, "İYİ Partili Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diyor, ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor. CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.

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