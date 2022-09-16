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Muharrem İnce ‘ince’ vurdu: "Bunlar gelirse Libya tezkeresi geçmez koalisyon çatlar"

Muharrem İnce ‘ince’ vurdu: "Bunlar gelirse Libya tezkeresi geçmez koalisyon çatlar"
16.09.2022 16:20 - Son Güncelleme: 16.09.2022 16:23

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Muhalefet partilerinin etrafında toplandığı yuvarlak masada adaylık bilmecesi devam ederken CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dayatmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklaması yaparken bir diğer yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak 6'lı masaya "aday açıklanmasın" yasağı getirdi. Yaşananlar "Kemal Kılıçdaroğlu sağ kolu ile masaya ismini sürerken sol kolu ile başka ismin söylenmemesi için masayı susturuyor" yorumlarına sebep oldu.

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