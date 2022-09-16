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Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
16.09.2022 17:09 - Son Güncelleme: 16.09.2022 17:10

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Başkan Erdoğan, özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarının da yer aldığı geniş katılımlı oturumda yaptığı konuşmanın birebir temaslara başladı. Başkan Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Erdoğan, yaptığı konuşma öncesi de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

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