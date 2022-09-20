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Muhalif gazeteci Şaban Sevinç açıkladı: 6'lı masa dağılabilir

Muhalif gazeteci Şaban Sevinç açıkladı: 6'lı masa dağılabilir
20.09.2022 00:13 - Son Güncelleme: 20.09.2022 00:14

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa dağıldı dağılacak. CHP Genel Merkezi'nin masaya yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu dayatmasının ardından muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Masadaki kaosa dikkat çeken Sevinç, “Bülent Kuşoğlu’nun demeci Kemal Bey’in duygularını yansıtıyor. İYİ Parti’den gelen açıklamalar Kemal Bey’in inancı nedeniyle seçilme şansı olmadığına yönelik bir barikat geliştiriyor. Geri adım atma düşünceleri yok. Masa Dağılabilir” dedi. Ayağı sallantıda olan masadaki kaosu sizler için derledik.

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