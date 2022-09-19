Fatih’de 2 polisi vuran saldırgan Asayiş Şube’ye getirildi

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan ilk yapılan sorgusunda her şeyi inkar ederek, "Bunların hiç birini ben yapmadım" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda güzergahlardaki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleyen, dronlarla arama yapan polis ekiplerinin viyadük altında saklanan şüpheliye ulaştığı öğrenildi. Polislere ateş açtığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.