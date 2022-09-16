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Muhalefette adaylık savaşı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle

Muhalefette adaylık savaşı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle
16.09.2022 00:44 - Son Güncelleme: 16.09.2022 01:03

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Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun...

Türkiye seçimlere giderayak kifayetsiz söz mühendislerinin kirli entrikaları ve adaylık oyunlarıyla karşı karşıya kalıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi İYİ Parti tarafından kabul görmüyor; Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin yolunu yapıyor. Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na karşı hamle geldi. CHP'li Barış Yarkadaş, İBB ve ABB Başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söyledi. İmamoğlu'nun ekibinin Cumhurbaşkanlığı için çalışmalara başladığına dikkat çeken Yarkadaş, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediğine dikkat çekti. Takvim.com.tr, 6+1+1 arasında ve CHP içerisindeki taht oyunlarını sizler için derledi.

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