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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 16:44 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 16:44

Muğla'da işçilerin kaldığı bir konteyner yandı: Ortalık alev topuna döndü!

Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konteyner kullanılmaz hale gelirken, siyah dumanlar pek çok noktadan görüldü.

Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Çalış Sahili'nde bir otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı bir konteynerde, saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, 100 kişinin kaldığı bir konteyneri bir anda sardı ve ortalık alev topuna döndü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Siyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görülürken, yangın 2 buçuk saatlik bir müdahale ile söndürüldü.

Konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Neyse ki yangın sırasında işçilerin konteynerde olmadığı öğrenildi.

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