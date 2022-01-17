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MSB’nin paylaşımı nefesleri kesti

MSB’nin paylaşımı nefesleri kesti
17.01.2022 16:10

OTOMATİK OYNAT

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Düğün magandaları dehşet saçtı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın torpido atışları yaptığı görüntüleri paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, “Torpido atışlarında hedefler tam isabetle vuruluyor” denildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin kahraman Levendleri; her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam ediyor. Torpido atışlarında da hedefler tam isabetle vuruluyor” ifadeleri kullanıldı.

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