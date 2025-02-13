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MSB’den Suriye ve Yunanistan açıklaması!
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MSB'den "Suriye" ve "Yunanistan" açıklaması!

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 13:07

MSB kaynakları Suriye'ye askeri ataşe görevlendirmesi yapılacağı, önceliğin PKK'nın temizlenmesi olduğunu bildirdi. Eurofighter Typhoon'un tedarik süreci ve alınması planlanan "Meteor" füzesine ilişkin açıklama yapan Bakanlık, önceliğin yerli ve milli hava füzesi GÖKHAN'ı geliştirmek olduğunu duyurdu. Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerine ilişkin "Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatıldı" denildi.

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