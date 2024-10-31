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MSB'den haftalık rapor: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den haftalık rapor: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 14:13

Terörü kaynağında yok etmek anlayışıyla operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada 198 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerimize yönelik saldırı haberlerine ilişkin, "Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok” dedi. Bakanlık yetkilileri Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin sorulara da yanıt verdi.

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