MSB duyurdu! "Habur'da 3 terörist teslim oldu"

Terör örgütü PKK'dan kaçan teröristler Habur'da teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu fadelere yer verdi:
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
HAKURK'DA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MSB'den öğşe saatlerinde yapılan açıklamada Hakurk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.