SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 18:49 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 18:53

MSB duyurdu! "Habur'da 3 terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.

Terör örgütü PKK'dan kaçan teröristler Habur'da teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu fadelere yer verdi:

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

HAKURK'DA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MSB'den öğşe saatlerinde yapılan açıklamada Hakurk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Son dakika: MSB bir haftalık bilançoyu açıkladı: 43 terörist etkisiz halde getirildi
14.12.2023Perşembe
Eskişehir merkezli kafes operasyonu! 36 kişi gözaltında
14.12.2023Perşembe
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın karanlık geçmişi! Siyonistler tarafından özel yetiştirildi: Beyaz Saray’a işte bu yüzden seçildi
14.12.2023Perşembe
Teröristler inlerinde vuruluyor! 43 terörist sarı torbada
14.12.2023Perşembe
Son bir ayda kaç üst düzey PKK'lı öldürüldü? İşte operasyonlarla etkisiz hale getirilen teröristler
14.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Elazığ’da otogar içerisinde silahlı kavga: 2 yolcu yaralı 01:53
Elazığ’da otogar içerisinde silahlı kavga
14.12.2023Perşembe
Yer: Muş! Yaşlı kadına başıboş köpek sürüsü saldırdı: İşte o anlar 01:05
Muş’ta başıboş köpek dehşeti!
14.12.2023Perşembe
▶️ Kuruluş Osman 141. bölüm fragmanı yayınlandı! Göreceğiz bakalım kim bey, kim sultan! 00:45
▶️ Kuruluş Osman 141. bölüm fragmanı yayınlandı!
14.12.2023Perşembe
MİT’ten SİHA ile nokta operasyon! Metropollerde saldırı talimatı veren Sebahat Ormanlı öldürüldü 02:01
MİT’ten SİHA ile nokta operasyon!
14.12.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA