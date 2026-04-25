Başkan Erdoğan'dan İstanbul için tarihi çağrı: "Kentsel dönüşüm yegane çözümdür!"
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul ayağının startını veren Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümün İstanbul için bundan daha acil ve öncelikli bir gündemi olmadığını ifade etti. İstanbul'da şu an itibarıyla 232 bin bağımsız bölümün inşaatının sürdüğünü, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla bu sürecin daha da hızlandığını belirten Erdoğan, deprem riskine karşı vatandaşların devletle el ele vermesinin hayati önem taşıdığını söyledi.