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MİT'ten Gara'da nokta operasyonu: PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

MİT'ten Gara'da nokta operasyonu: PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi
10.05.2023 12:11

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Son dakika haberi! MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin OkanIrak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

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