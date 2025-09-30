PODCAST CANLI YAYIN
MİT Başkanı İbrahim Kalın Katar'da

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari Türkiye'nin bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için toplantıya katılacağını duyurdu. Hamas'ın Trump'ın planını incelemeye devam ettiğini belirten Ensari, "Türkiye artık ABD girişiminin bir parçası" dedi. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın Katar'a gitti.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için "Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da Gazze masası, Reuters

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Ergene kaza videosu: 3 ölü 9 yaralı! Çarpışma anı kamerada!
GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI - İZLE
Çekerek'te trafik kazası 1 ölü 3 yaralı

