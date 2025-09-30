MİT Başkanı İbrahim Kalın Katar'da
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari Türkiye'nin bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için toplantıya katılacağını duyurdu. Hamas'ın Trump'ın planını incelemeye devam ettiğini belirten Ensari, "Türkiye artık ABD girişiminin bir parçası" dedi. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın Katar'a gitti.
